Iscrizioni aperte al Campus Estivo Musicale di Polinote in programma ad Auronzo di Cadore (Bl). Una settimana tra musica, natura e tanto divertimento, in sicurezza.

Polinote Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. - realtà pordenonese, punto di riferimento nel campo della formazione e della promozione musicale - non si ferma e si prepara alla realizzazione della 4a edizione del Campus Estivo Musicale in programma dal 3 al 10 luglio 2021 a Villa Gregoriana ad Auronzo di Cadore, nel cuore delle Dolomiti, le cui iscrizioni si chiudono il 4 giugno : un Campus rivolto a tutti i giovani musicisti classici che abbiano compiuto almeno gli 11 anni di età, con classi di strumento di chitarra, pianoforte, violino e violoncello.

Un appuntamento molto apprezzato – circa una quarantina i partecipanti ogni anno, provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche dal Veneto, dalla Lombardia e dalle Marche - perché permette una full immersion nella musica e nel rigenerante ambiente montano, dove respirare a pieni polmoni e in tutta sicurezza, grazie agli scrupolosi protocolli anti Covid adottati durante il soggiorno. Durante la settimana verranno organizzate lezioni giornaliere individuali e di musica d’insieme tenute da docenti qualificati con grande esperienza nel campo della didattica strumentale. Alle attività di studio verranno affiancati momenti di svago, divertimento, relax ed escursioni naturalistiche. Una bellissima occasione, dunque, di unire musica e natura, passione e divertimento. Le attività si svolgeranno a Villa Gregoriana, nel cuore delle Dolomiti, tra Auronzo di Cadore e Misurina, a due passi dalle celebri Tre Cime di Lavaredo e Cortina d’Ampezzo. Immersi in un paesaggio naturale mozzafiato, i partecipanti alloggeranno con servizio di pensione completa, in una struttura dotata di numerose sale, e circondata da un ampio parco nel quale sarà possibile giocare e rilassarsi in totale sicurezza. Villa Gregoriana è immersa in un parco di 50.000 mq, alle porte della riserva naturale della foresta di Somadida, il più grande bosco del Cadore e uno dei “polmoni verdi” più belli delle Dolomiti. Circondata dalle maestose vette del Cristallo e del Sorapìs e dalle selvagge Marmarole, custodisce al suo interno un patrimonio naturalistico e faunistico di grande valore. Ora è un’area protetta, un luogo da percorrere nei suoi innumerevoli piacevoli itinerari escursionistici: un vero toccasana per occhi, mente, spirito e cuore. Info & iscrizioni: Segreteria Polinote, Vicolo Chiuso 4, 33170 Pordenone; tel. 0434 520754 – 347 7814863 dal lun. al ven. (16-19); www.polinote.it.