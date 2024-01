Isee Fvg: Conti (Pd), ripristinare Misura sostegno regionale

“La Befana ha portato a Fedriga il carbone che si merita: non esistono le sorti magnifiche del Fvg propagandate a botte di soldi pubblici, c’è invece una enorme questione sociale che cresce in regione e su cui la Giunta di destra ha messo il silenziatore. Su questa parte imponente di famiglie in difficoltà chiediamo di mettere attenzione, dando priorità di emergenza. Basta con trionfalismi fuori luogo e con atteggiamenti di orgoglio inappropriato, anche in Fvg ci sono famiglie in difficoltà e non serve a nulla negarlo o chiudere gli occhi”. Lo dichiara la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti, dopo che un’analisi dell’Ires Fvg, che rielabora dati Inps, ha reso noto che sono quasi 34 mila (pari al 18,4% del totale) le famiglie con un Isee inferiore ai 6 mila euro.

“Tra le troppe deleghe e cariche che ricopre con risultati assai discussi – aggiunge la segretaria dem – l’assessore Riccardi si ricordi di essere anche assessore ai servizi sociali. Sul welfare questa Giunta è ferma agli interventi ideologici, ma non dà l’aiuto che serve a tirare avanti con dignità. Questo – conclude Conti – è il momento di ripristinare la Misura regionale attiva di sostegno al reddito”.