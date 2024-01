Manifestazione a Gemona in difesa dell’Ospedale San Michele. Simona Liguori “pieno sostegno ai comitati in difesa degli ospedali. sono la voce della gente”.

La Consigliera regionale Simona Liguori (Civica Fvg) definisce “Voce della Gente” le richieste dei Comitati gemonesi in difesa dell’Ospedale San Michele che oggi erano presenti nei pressi del Duomo cittadino “I Comitati – spiega Liguori – sono composti da cittadini che vivono ogni giorno le difficoltà della sanità pubblica, persone che non riescono-ad esempio- ad effettuare le visite nei tempi prescritti dal medico e sono costretti a emigrare nelle varie strutture sanitarie della regione o ricorrere al privato pagando di tasca propria. Il diritto alla salute è tutelato da servizi essenziali quali il medico di medicina generale, la guardia medica e il Pronto Soccorso. Dover ricorrere a continue manifestazioni pubbliche da parte dei Comitati per esigere il rispetto del diritto alla Salute evidenzia lo scollamento della giunta Fedriga-Riccardi dalle esigenze della popolazione”, conclude Liguori.