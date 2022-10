Jolly Handball: sabato presentazione pubblica della squadra unica società friulana di pallamano maschile

Tutto pronto per la nuova stagione della Jolly Handball, l'unica società friulana di pallamano maschile. La squadra di Campoformido si appresta ad inaugurare il nuovo anno sportivo con un grande evento pubblico che si terrà sabato 7 ottobre alle ore 17 presso per il palazzetto comunale, alla presenza di autorità, fra cui il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin e il vicepresidente nazionale della Federazione di Pallamano Gianni Cenzi, oltre che degli sponsor e di tutti gli atleti.

Un evento in grande stile in linea con gli obiettivi societari: "Pensiamo di essere pronti per il grande salto - sostiene la presidente Marzia Tavano: dopo la serie A2 sfiorata lo scorso anno e il quarto posto nazionale degli under 17. Questo sarà l'anno della svolta e per ampliare il nostro raggio d'azione quest'anno abbiamo nello staff anche un preparatore portieri e un fisioterapista". Con la Pallamano Trieste già in A2 dopo la rinuncia alla massima categoria e il Dossobuono promosso, per la Jolly Handball la strada sembra spianata. Aumentano però gli iscritti al campionato di Serie B: sono 93 le squadre in tutta Italia, 11 nel girone dei friulani. I club, tutti veneti, hanno una lunga tradizione, da Oderzo a Paese, da Padova a Malo, fino a Vicenza e Venezia. Il primo avversario, il 15 ottobre in casa, sarà San Fior.