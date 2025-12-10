Kepler-452: Viaggio nel Mediterraneo Centrale al Teatro Palamostre di Udine

A place of safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale è il nuovo spettacolo della compagnia Kepler-452, ideato e diretto da Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, una creazione che affonda le sue radici nell’esperienza reale vissuta a bordo della nave Sea-Watch 5, impegnata in operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Da quella missione che ha portato al salvataggio di 156 persone poi sbarcate in un porto sicuro, nasce uno lavoro che intreccia testimonianze autentiche, materiali documentari e sguardo teatrale, riportando in scena le voci e gli sguardi di chi opera quotidianamente sulla rotta migratoria più drammatica d’Europa con ONG come Sea-Watch ed Emergency. A place of safety, coproduzione CSS, è un’esperienza corale che vede in scena Nicola Borghesi con quattro operatori umanitari sabato 13 dicembre ore 20.30 al Palamostre di Udine per la Stagione Teatro Contatto.

Al termine dello spettacolo, la compagnia incontra il pubblico e a seguire dj set al ContattoBar a cura di millacu per il collettivo UdinElettronica.