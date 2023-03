Kuala Lumpur chiama Udine: Si rinnova la partnership tra il Malaysia International Film Festival e il Far East Film Festival

Dopo la felice esperienza del 2022, si rinnova la partnership tra il Malaysia International Film Festival, giunto al sesto capitolo, e il Far East Film Festival, pronto a tagliare il traguardo della venticinquesima edizione. Una preziosa linea di congiunzione tra Europa e Asia che Sabrina Baracetti, Presidente del FEFF, commenta così: «Per merito del MIFFest abbiamo imparato a conoscere più da vicino la Malaysia, la sua cultura e la sua industria cinematografica. Il nostro obiettivo, per questo secondo anno, è quello di potenziare lo scambio delle nostre culture. Perché le culture sono gli strumenti che ci aiutano a capire meglio il mondo».

Atteso, a Kuala Lumpur, dal 23 al 19 luglio, il Malaysia International Film Festival vedrà sul ponte di comando Kim Dong-ho, leggendario co-fondatore del Busan International Film Festival, che il FEFF ha premiato nel 2013 con il Gelso d’Oro alla carriera. Kim ha diffuso il verbo creativo della sua terra, la Corea del Sud, quand’era ancora in massima parte sconosciuto agli occhi occidentali, quindi il valore simbolico della sua presenza al MIFFest è davvero altissimo.

Tra le altre novità del programma, annunciate in conferenza stampa pochi giorni fa, la fondatrice del Malaysia International Film Festival (Joanne Goh) ha messo in evidenza la collaborazione con TikTok Malaysia e con i BMW Shorties, il concorso di corti più longevo e più conosciuto in patria. Per maggiori informazioni: www.miffest.com.my