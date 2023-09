La coop Idealservice acquisisce il settore pulizie e facility management di Minerva spa di Gorizia e Servigest srl di Trieste

La Società cooperativa Idealservice, una delle realtà nazionali di riferimento nei settori del Facility Management e dei Servizi Ambientali, il 29 settembre ha formalizzato l’acquisto del ramo d’azienda della società Minerva di Gorizia, holding di rilievo regionale che opera nel settore delle pulizie e del facility management in ambito civile, sanitario e industriale e della sua controllata Servigest Srl, ramo triestino del gruppo, con focus sui servizi di sanificazione.

“Si potenzia così la nostra presenza in Fvg. Consideriamo questa acquisizione una grande opportunità che rafforza i nostri valori di territorialità e di cooperativa”, commenta il presidente di Idealservice, Marco Riboli.

“Un altro punto rilevante – prosegue il presidente – è che Minerva Spa, nata nel 1980 come Cooperativa, per poi diventare negli anni una Spa, entrando oggi a far parte della grande famiglia Idealservice, riacquisisce i valori e lo status societario di Cooperativa”.

Riboli esprime soddisfazione nell’evidenziare che “l’acquisizione è in linea con i principi fondamentali della Cooperativa di cui sono alla guida, e conferma la nostra crescita in un anno importante e speciale, questo 2023 in cui abbiamo festeggiato i 70 anni di attività, un traguardo che ci proietta nel futuro con rinnovata fiducia”.

VALORE ECONOMICO DELL’ACQUISIZIONE

La recente acquisizione da parte di Idealservice, società che nel 2022 ha realizzato un fatturato di 144,5 milioni di euro con un utile netto di 2,9 milioni e che conta 3.500 addetti in tutta Italia e che quest’anno ha festeggiato i suoi 70 anni di attività, si colloca all’interno di un ambizioso progetto strategico di sviluppo e crescita che consentirà alla Cooperativa di rafforzare la sua presenza nel settore del Facility Management.

Soffermandosi su Minerva Spa, Riboli sottolinea che “Idealservice ha collaborato con Minerva dal lontano 2008 in appalti in Friuli-Venezia Giulia e ne ha da sempre apprezzato i valori, la forza imprenditoriale ed innovativa, la volontà di puntare alla qualità dei servizi resi”. E aggiunge: “Un rapporto basato sulla collaborazione reciproca e su una visione valoriale e imprenditoriale in linea con i principi fondamentali della nostra Cooperativa”.

L’acquisizione non permetterà un’espansione territoriale di Idealservice, ma ne consoliderà la presenza nel territorio del Fvg e nel Veneto orientale, garantendo in questo momento storico di carenza di personale, un rafforzamento importante a livello operativo-gestionale”.

Idealservice, infatti, sviluppa oggi un volume d’affari in Fvg di oltre 46 milioni di euro, dando lavoro a 950 lavoratori in Regione. I rami d’azienda di Minerva e Servigest, oggetto di acquisizione, sviluppano un fatturato annuo di 6,5 milioni di euro.

Tra gli altri aspetti importanti di questa operazione per Idealservice c’è sicuramente quello che attiene alle risorse umane (Idealservice conta oggi 3.500 dipendenti di cui il 76% è Donna). Con l’acquisizione di Minerva, infatti, entrano a fare parte del team Idealservice circa 170 lavoratori, di cui oltre il 70% è Donna.

“Le risorse umane sono la nostra risorsa più preziosa, e le persone di Idealservice sono sempre al centro delle nostre azioni – rimarca il presidente Riboli – ed è per questo che continuiamo a perseguire una politica di gestione e sviluppo di queste risorse. Idealservice è una società di persone, la cui valorizzazione è un pilastro del nostro modello di business – continua – quindi queste forze nuove entrano a far parte di un programma di inserimento e formazione che include piani di carriera e di sviluppo professionale, integrandosi nei valori aziendali di inclusione, programmi di welfare e benefici messi a disposizione del personale”.

MINERVA SPA

BREVE COMPANY PROFILE

Minerva, costituita nel 1980 a Gorizia come Società Cooperativa, opera nel campo delle pulizie civili, sanitarie ed industriali, ma è diventata nel tempo un punto di riferimento anche nel settore dei servizi industriali, della logistica e di altre attività connesse al facility management, in un ruolo di supporto e consulenza strategica e operativa.

Nel 2010 l’azienda è diventata autosufficiente a livello energetico, certificandosi come azienda ad impatto ambientale zero, e attestandosi come modello per altre aziende del settore, e non solo, in termini di sostenibilità.

Nel 2014 ha diversificato ulteriormente le proprie attività, concretizzando anche nuove politiche di espansione verso il mercato dell’Est Europa (Ungheria). Successivamente, la società si è trasformata in gruppo, diventando Minerva Group. Ampliandosi in seguito fino al settore ricettivo, nel 2019 è diventata una società per azioni e si è evoluta da realtà regionale a player internazionale. L’espansione territoriale (dal Fvg al resto del Nord Italia, fino all’Est Europa) è stata accompagnata dall’acquisizione di nuove competenze, dallo sviluppo interno e dal consolidamento del gruppo.

Attualmente Minerva opera sia in ambito pubblico che privato, nei seguenti settori: facility management, sanificazione, energia, consulting.