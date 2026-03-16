La 50&Più di Confcommercio Udine organizza giovedì 19 marzo, a partire dalle 16 nella sala Valduga della Camera di commercio Pn-Ud, un incontro a ingresso libero aperto alla cittadinanza dedicato al tema “La farmacia tra passato e futuro: una realtà in evoluzione”.

Il convegno, realizzato in collaborazione con il Gruppo Medicali e Farmacie di Confcommercio Udine, vedrà la partecipazione della presidente Marzia Zappetti e della vicepresidente Antonella Colutta, che accompagneranno il pubblico in una riflessione sul ruolo della farmacia nel corso del tempo e sulle prospettive di evoluzione di questo importante presidio sanitario e sociale.

Nel corso dell’incontro verrà proposta una breve ricostruzione storica della farmacia e dell’evoluzione della farmacia italiana, con alcuni cenni alla normativa che nel tempo ha regolato l’attività. Si ripercorrerà così il passaggio dalla figura del farmacista preparatore, legata alla tradizione galenica, a quella del farmacista dispensatore, fino alle trasformazioni più recenti che stanno ridefinendo il ruolo della farmacia e i servizi offerti ai cittadini. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla differenza tra farmacia urbana e farmacia rurale e al valore di questi esercizi come presidi fondamentali per il territorio, soprattutto nelle aree più periferiche o marginali. Infine, si parlerà dei servizi che oggi possono essere erogati in farmacia e delle opportunità offerte dagli strumenti digitali, come il fascicolo sanitario elettronico, che possono facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi sanitari.