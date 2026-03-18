Tutto pronto per la 19ª International Skyrace Carnia e la 3ª corsa delle Portatrici Carniche

Presto al Via a Paluzza (UD) Località Laghetti con partenza per tutti alle ore 8:30 la INTERNATIONAL SKYRACE CARNIA giunta alla sua 19° edizione che si svolgerà DOMENICA 21 GIUGNO 2026.

A fianco della classicissima International SkyRace Carnia, viene lanciata anche la 3° Edizione della CORSA DELLE PORTATRICI CARNICHE gara individuale più breve.

Per la Corsa delle Portatrici Carniche non c’era un logo di riferimento e così è stato prontamente realizzato. Il logo sintetizza graficamente la gerla, simbolo storico delle donne che rifornivano i fronti montani. La struttura della gerla è stata schematizzata in un intreccio geometrico di fasce sovrapposte, traducendo la sua trama in un segno grafico netto e dinamico.

Sarà riproposto per entrambe le manifestazioni (SkyRace e Corsa delle Portatrici Carniche) il TRACCIATO già collaudato negli ultimi due anni, sempre con partenza ed arrivo in Località Laghetti a Timau di Paluzza.

L’organizzazione dell’evento è in capo all’Unione Sportiva Aldo Moro A.S.D. con il sostegno della Regione F.V.G., della Comunità di Montagna della Carnia, del Comune di Paluzza, di Fondazione Friuli. Collaborano inoltre diverse associazioni di volontariato della valle con in primis il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, la Forestale Regionale, C.A.I., A.N.A. e tanti altri.

Il GADGET TECNICO sarà presentato entro fine mese, ma possiamo anticipare che sarà fornito dalla pregiata azienda di abbigliamento CRAZY.