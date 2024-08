La lirica al parco di San Valentino a Pordenone omaggia il centenario di Puccini

Non può mancare nella locandina dell’Estate al Parco di San Valentino a Pordenone l’appuntamento con il concerto lirico, che quest’anno, domenica 18 agosto alle 19.00, sarà un “Omaggio a Puccini” nel centenario della sua nascita.

Sul palco dell’oasi più green e inclusiva della città sul Noncello, grazie alla puntuale programmazione dell’Associazione Musicale San Marco, saliranno due voci molto amate e applaudite dal pubblico dell’ormai tradizionale stagione concertistica estiva, realizzata con il sostegno del Comune di Pordenone, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di Banca360: il soprano Anna Viola e il tenore Alessandro Cortello si cimenteranno in un repertorio che ripercorrerà alcuni dei capolavori del grande compositore toscano, accompagnati al pianoforte da Federico Lovato, da qualche anno anche direttore artistico della San Marco.

Tra le pagine scelte, quelle di “Madama Butterfly”, “La Bohème” e “Gianni Schicchi”, mentre completeranno il programma altri autori che con Puccini condivisero la temperie del “verismo” in musica, come Ruggero Leoncavallo (arie dalla sua “Bohème”) e Pietro Mascagni (da “L’amico Fritz”).

Soprano friulano, Anna Viola si avvicina giovanissima al mondo della musica, dedicandosi allo studio del pianoforte. Diplomata in Organo e Composizione organistica al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine sotto la guida del Maestro Lino Falilone, parallelamente, si laurea con il massimo dei voti e la lode in Studi Europei, presso l’Università della stessa città. Intraprende lo studio del canto lirico sotto la guida del soprano Cecilia Fusco per proseguire il perfezionamento e lo studio del repertorio con il Maestro Stefano Gibellato. Svolge intensa attività concertistica, collaborando con diversi solisti e formazioni da camera e orchestrali. Numerosi i ruoli lirici nel suo repertorio, soprattutto in opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Bellini. La sua vocalità versatile le permette di spaziare dall’opera alla musica sacra e da camera, affiancando al canto lirico l’interpretazione del repertorio contemporaneo e del grande Musical.

Alessandro Cortello, allievo di Alfredo Mariotti e Claude Thiolas, si è diplomato in Canto presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine; contemporaneamente ha conseguito il diploma di Pianoforte presso il Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara e ha studiato composizione. Ha vinto il Concorso Internazionale “Seghizzi” di Gorizia nel 2005 e nuovamente nel 2007 per la categoria “Liederistica” in duo con il pianista Alessandro Sica. Il suo repertorio comprende i più importanti cicli liederistici di Schubert e Schumann e numerose composizioni di Haydn, Beethoven, C. Schumann, Brahms, Liszt, Wolf, Mahler, Strauss, Berg, Fauré, Ravel, Rachmaninov, Britten. Ha partecipato a produzioni liriche di grande prestigio, cantando opere di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti, Offenbach. Da qualche tempo è attivo in Inghilterra come cantante e docente, dedicandosi anche alla composizione.

Federico Lovato, diplomato in pianoforte nel 1995 con il massimo dei voti e lode sotto la guida del padre Giorgio e di E. Mabilia presso il conservatorio “B. Marcello” di Venezia, ottiene in seguito i diplomi di concertismo presso l’Accademia “S. Cecilia” di Portogruaro e l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola sotto la guida di P. Rattalino. Brillante la sua concertistica internazionale sia come solista sia in formazioni cameristiche, come il trio Opter Ensemble, insieme al fratello Francesco, violinista, e a Guglielmo Pellarin, primo corno dell’Orchestra nazionale di Santa Cecilia di Roma. È docente al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine.

I concerti al Parco di San Valentino sono ad ingresso libero.

Informazioni nel sito web dell’: https://www.orchestrapordenone.it e sulle pagine social dell’Orchestra.