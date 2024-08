Domenica presso Madonna della neve sull’alpe di Ugovizza a Malborghetto-Valbruna, alpi in musica con il trio Mineur

Ancora un evento transfrontaliero nel segno dell’amicizia tra i popoli al centro del nuovo appuntamento della rassegna multidisciplinare itinerante “Palchi nei Parchi” – ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione FVG, con la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. Tappa domenica 18 agosto alle 11 a Madonna della Neve sull’Alpe di Ugovizza a Malborghetto-Valbruna (Ud), con Alpi in Musica / Musik in den Alpen: una giornata di festeggiamenti musicali, dedicati all’amicizia tra l’Italia e l’Austria, in un luogo simbolo dell’incontro tra i due paesi. Godendo dei panorami mozzafiato, a 1750 m di altitudine, al cospetto della suggestiva chiesetta, costruita nel 1911 da un carinziano di Feistritz an der Gail, si assisterà all’esibizione del Trio Mineur, formato da Miloš Milojević al clarinetto, Bernd Kohlhofer alla fisarmonica e Simon Reithofer alla chitarra. Originario di Graz, il trio fonde abilmente le profondità stilistiche della musica klezmer, ai ritmi dinamici del gipsy jazz e alle incantevoli melodie dei brani arabi, mescolati a composizioni originali. Le loro travolgenti esibizioni sono una celebrazione della diversità e amicizia culturale, riunendo stili musicali distinti in una fusione armoniosa. Il concerto vede la collaborazione del Comune di Feistritz an der Gail, AlpenVerein Villach e Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale. Prima dello spettacolo, D. I. Jürgen Mader dell’Ufficio del Governo regionale della Carinzia, parlerà di “Un protocollo tra due regioni di confine a tutela di tradizioni e culture montane”.

Località Madonna della Neve, è raggiungibile a piedi in 1 ora e 15 minuti circa dopo aver lasciato la macchina presso l’ultimo parcheggio della strada che da Ugovizza porta all’Alpe. Per chi volesse, è anche possibile aderire ad un’escursione organizzata dal CAI di Tarvisio su prenotazione info: www.caitarvisio.it Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito, con possibile offerta per la Raccolta Fondi Green. PER TUTTE LE INFO www.palchineiparchi.it e canali social della rassegna (Fondazione Luigi Bon – 0432 543049 – info@palchineiparchi.it)