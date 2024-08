Nota stampa del Partito Democratico Spilimberghese

“Dall’8 giugno 2024 le minoranze in consiglio comunale, si legge in una nota del Pd di Spilimbergo, attendono venga soddisfatta la richiesta di convocazione della commissione consiliare sulla sanità “con la presenza della direzione e dei tecnici ASFO per venire informati sul progetto di realizzazione della Casa di Comunità, sui tempi di consegna e sulla conseguente riorganizzazione della sanità nel nostro territorio.”

A distanza di oltre due mesi nulla è stato convocato da sindaco e assessore con delega alla sanità. Il tempo ferie non giustifica la mancata convocazione della commissione né della convocazione pubblica dei responsabili ASFO a Spilimbergo come invece accaduto in molti altri Comuni. Se il disinteresse di Comune ed ASFO riguardo la richiesta delle minoranze del consiglio comunale da un lato può o vuole essere interpretato come una sottovalutazione politica del ruolo e del rispetto dovuto ai legittimi interessi delle minoranze e di chi esse rappresentano, dall’altro può indurre a interpretare tale disinteresse come una mancanza di credibilità della giunta comunale che per oltre due mesi non è stata in grado di convocare a Spilimbergo i responsabili di ASFO affinché diano spiegazioni ai cittadini (non sudditi) spilimberghesi su progetti PNRR e sanità territoriale. Il silenzio della giunta comunale su richieste inevase si accompagna al silenzio della situazione ospedaliera spilimberghese che oggi viene richiamata con preoccupazione nella cronaca della politica regionale e pordenonese.

Trova conferma la notizia di 4 dimissioni volontarie negli ultimi 7 mesi nel reparto di medicina di Spilimbergo?

Il sindaco e l’assessore con delega alla sanità intendono spiegare e confermare la perdita di personale sanitario?

Il sindaco e l’assessore con delega alla sanità intendono prodigarsi per convocare la commissione consiliare sanità?

O prorogare l’attesa all’infinito mentre il cantiere rimane vuoto e recintato?