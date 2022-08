La lista Unione Popolare con de Magistris raccoglie le firme anche a Udine e Trieste

Nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 agosto dalle ore 18.00 presso il locale BirraStore di Viale Vat a Udine

Raccolta firme per la lista Unione Popolare con de Magistris. Le firme sono elemento fondamentale per i partiti che non avevano rappresentanza parlamentare nella scorsa legislatura per poter concorrere alla prossima scadenza elettorale del 25 settembre. Prevista la raccolta firme anche a Trieste nella giornata di sabato 13 dalle 17.00.