La Maratona di Fumetto torna a ShorTS International Film Festival di Trieste

Per il quinto anno consecutivo il cinema incontra il fumetto a ShorTS International Film Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online dal 1 al 10 luglio, che anche per la sua 22° edizione conferma la 24 Hours ShorTS Comics Marathon. Un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che vorranno cimentarsi in una vera e propria maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, divise quest'anno in due slot dalle 9.00 alle 21.00, dovranno realizzare un cortometraggio a fumetti di almeno 4 tavole inchiostrate e/o colorate.

Il fumetto vincitore verrà poi pubblicato e distribuito gratuitamente prima sui canali social di ShorTS International Film Festival e poi su carta all’interno di un volume. Tutte le opere realizzate lo scorso anno sono scaricabili a questo link.

L’evento si svolgerà in modalità ibrida dal vivo presso la Casa del Cinema di Trieste nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio dalle ore 9.00 alle 21.00 per entrambi i giorni, e i partecipanti in presenza saranno accolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e distanziamento, e online su Zoom, dove potranno aderire via web partecipanti da tutta Italia.

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi in questa maratona artistica: sarà possibile iscriversi al contest attraverso il sito ufficiale del Festival a partire dal 4 giugno www.maremetraggio.com

Dopo grandi nomi come Lorenzo Pastrovicchio, Sio, Dr Pira, Vittoria VicMac Macioci, Ilaria Palleschi e molti altri, anche quest’anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria d’eccezione, composta da esperti in campo artistico e grandi professionisti del mondo delle nuvole disegnate, tra cui il disegnatore genovese Luca Fiore (in arte LuFio), che ha esordito con lo spettacolare graphic novel "Il cubo dei mille mondi", edito da Bao Publishing, e la fumettista toscana Rachele Aragno, autrice di "Melvina", edito sempre da Bao Publishing e pubblicato anche in Spagna, Francia e Stati Uniti, e attualmente impegnata come illustratrice per la casa editrice il Castoro e Deagostini e in un nuovo romanzo grafico in uscita per Bao Publishing e Metamorphose.