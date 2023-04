“La pecora sul comodino”: nasce il gruppo di lettura della casa editrice Bottega Errante

Prende avvio con la primavera un’esperienza nuova: il gruppo di lettura “La pecora sul comodino”. Un momento di incontro e di lettura pensato per chi ama i libri di Bottega Errante e per chi ancora non li conosce. Un’occasione informale per condividere idee, impressioni e suggestioni attorno al libro scelto. Lettori e curiosi potranno confrontarsi tra di loro sulle sensazioni di lettura e scoprire retroscena e curiosità del libro con la redazione della casa editrice. Il primo incontro si terrà giovedì 27 aprile dalle ore 20,30 alle 22,00. Il libro scelto per il mese di aprile è Hotel Universal di Simona Sora. Gli incontri del gruppo di lettura si svolgeranno a cadenza mensile presso Spazio Bottega, via Pradamano 72 – Udine. Per iscriversi al gruppo di lettura “La pecora sul comodino” basta inviare una mail a info@bottegaerranteedizioni.it entro il 21 aprile.

Il libro del primo incontro

L’Hotel Universal, nell’antico centro storico di Bucarest, ombelico di un mondo orientale, è stato un bordello, poi un rifugio della Securitate in epoca comunista, e infine un ostello per studenti bohémien dopo la rivoluzione romena del 1989.

Lo abitano personaggi bizzarri – il professore di lingue antiche Pavel Dreptu, l’aspirante suicida Mohicano, Aliona la chiromante – e Maia, giovane inquilina, che intesse una storia lunga 150 anni tramandata per linea matriarcale assieme alla ricetta segreta della marmellata alle rose. Decine di storie si stratificano l’una sull’altra in una costruzione ipnotica che ondeggia tra realismo magico, memoria e premonizione, fino a quando all’Hotel Universal accade un misterioso omicidio.