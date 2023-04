Pasqua e Pasquetta al “Museo carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” – Apertura speciale

La mostra ‘ Mulini aperti in Carnia 2023’ promossa dall’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, in collaborazione con il Museo carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” e la partecipazione del Circolo Culturale Fotografico Carnico APS, dell’Associazione della Carnia Amici dei Musei e dell ‘Arte, dell’associazione Planèlas e Scugjèlas, di Vicino lontano Mont, della Società Friulana di Archeologia Sezione Carnica e dell’Associazione Menaus di Paularo, sarà ospitata nel salone centrale di Palazzo Campeis (sede del Museo Carnico) a partire da domenica 9 aprile e sarà visitabile fino al 19 maggio.

Saranno in esposizione 15 pannelli esplicativi i cui contenuti nascono da un’attività degli studenti dell’Istituto tolmezzino volta alla conoscenza degli opifici idraulici (mulini, segherie, fucine) della conca di Tolmezzo, dell’alta Val Degano e Val But e della parte terminale della Val Chiarsò. Il risultato è la restituzione di una fotografia dal punto di vista storico e tecnico, messa in atto utilizzando l’intervista e la schedatura fotografica. Sabato 20 maggio i pannelli saranno ricevuti ai mugnai per l’affissione sui mulini e serviranno da guida descrittiva dell’opificio.

Un’occasione anche per visitare gli spazi del Museo Gortani aperto a Pasqua e Pasquetta con i seguenti orari: 10-13 e 15-17 . Fra i musei più originali e preziosi del Friuli Venezia Giulia, conserva una delle più importanti collezioni etnografiche europee e custodisce la storia della Carnia e delle sue genti. Inquadrando i QR code sui vari totem dislocati nel percorso, ci si può immergere in atmosfere suggestive grazie alle voci di alcuni dei protagonisti della storia, da Gortani a Linussio ai Cramars.