La Pimpa in Consiglio Regionale per “un libro lungo un giorno”

Per celebrare Pimpa, icona della letteratura per l’infanzia che ha fatto crescere – e tutt’ora fa crescere- generazioni di lettori, dal 25 ottobre all’8 dicembre 2025, negli spazi della Ex Chiesa di San Francesco di Udine è allestita la mostra “Buon compleanno Pimpa!“

Una grande festa per i piccoli lettori e le piccole lettrici, veri protagonisti dell’esposizione, con la possibilità di entrare nella casa di Pimpa per giocare, leggere i suoi libri e guardare i suoi cartoni animati e grazie a isole interattive e luminose potranno interagire con i disegni originali di Altan. Anche il consiglio regionale del Fvg ha voluto omaggiare la cagnolina bianca a pois rossi ed il suo creatore Altan attraverso la lettura del libro illustrato Pimpa Confini a cura di alcuni Consiglieri Regionali: