La pista di Speedway di Terenzano si rinnova: nuove strutture per giovani piloti e impianto più accessibile

La pista di speedway di Terenzano è pronta ad accelerare verso il suo rinnovamento. La Giunta comunale di Pozzuolo del Friuli ha recentemente approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto ovale.

A darne l’annuncio è il vicesindaco e assessore allo Sport Stefano Nazzi, che darà continuità al progetto di risanamento avviato sotto la giunta Lodolo. Nell’estate del 2023, il Moto Club Olimpia, gestore dell’impianto da decenni grazie a una convenzione con il Comune, ha presentato un progetto preliminare che ha permesso al club di partecipare al bando regionale per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. A dicembre 2023, la Regione FVG ha formalizzato l’approvazione della domanda di contributo e confermato l’erogazione dei fondi necessari.

Come spiegato da Nazzi, gli interventi principali sono orientati a migliorare la fruibilità e l’efficienza energetica dell’impianto: “Realizzeremo una nuova pista all’interno di quella esistente, dedicata alla formazione dei giovani piloti. Inoltre, una parte degli attuali spogliatoi, già usati per il calcio, sarà trasformata in servizi igienici per il pubblico. Saranno abbattute le barriere architettoniche e verrà creata una postazione che consentirà una migliore visibilità delle gare alle persone diversamente abili. Infine” – prosegue il vicesindaco – “adegueremo l’impianto elettrico e di illuminazione per una maggiore sostenibilità ambientale e un significativo risparmio energetico.”

Il costo complessivo dell’intervento è stimato in circa 220.000 euro, coperto in gran parte dalle risorse regionali, pari a 198.429,26 euro. La quota restante, pari al 10% del totale, sarà sostenuta dal Moto Club Olimpia, presieduto da Pierpaolo Scagnetti, con il supporto del Comune di Pozzuolo del Friuli, che ha recentemente approvato un contributo straordinario ad hoc.

“Questi lavori” – conclude Nazzi – “consentiranno all’impianto non solo di migliorare la propria funzionalità, ma anche di diventare il primo impianto di Speedway e Flat Track in Italia (e uno dei pochi in Europa) dotato di spazi specifici per la formazione giovanile.”