La politica dei nostri territori”: Assemblea pubblica a Monfalcone aperta a tutte e tutti

Domenica 24 novembre, a partire dalle ore 14:00, si terrà presso lo Spazio Rosso di Monfalcone (GO), in Piazza Cavour 4, l’assemblea pubblica dal titolo “La politica dei nostri territori”, un evento aperto alla cittadinanza per discutere insieme il futuro della nostra comunità. L’incontro sarà un’occasione per confrontarsi sulle sfide e le opportunità che i nostri territori stanno affrontando, con un focus particolare sul tema dell’accoglienza e su progetti per costruire un futuro più inclusivo. Durante l’assemblea verrà anche affrontato il tema delle prossime elezioni comunali, con uno sguardo alle città di Monfalcone e Pordenone, per delineare un percorso politico più vicino alle persone e alle loro esigenze.

L’obiettivo dell’incontro è duplice:

• Offrire uno spazio di ascolto e dialogo per comprendere le necessità del territorio.

• Costruire insieme una visione politica inclusiva, basata sull’uguaglianza e sulla diversità come motori di innovazione.

Vi invitiamo a partecipare, portando idee, contributi e la propria voce.

L’evento è organizzato dal Comitato di Possibile Gorizia Articolo 10.