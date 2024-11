Niente soldi alla Casa di riposo di Paluzza, oltre tre milioni di sostegno per una residenza per anziani privata a Sutrio

Sinistra Italiana / Alleanza Verdi Sinistra si unisce alla protesta contro la decisione della Regione di stanziare 3,2 milioni di euro per sostenere la realizzazione di una residenza per anziani privata a Sutrio, e nel frattempo si decide di non erogare nessun fondo alla Casa di Riposo di Paluzza. É l’ennesimo schiaffo alla sanità e alle politiche sociali da parte della giunta Fedriga, che evidentemente considera la Carnia una riserva indiana utile solo a realizzare nuove pista da sci o resort a 5 stelle. E nel frattempo un territorio fragile come quello carnico deve affrontare i suoi problemi e le sue fragilità come spopolamento, viabilità ed un’emorragia di servizi che lo sta impoverendo ulteriormente. Lascia ancora più l’amaro in bocca venire a conoscenza del fatto che il finanziamento regionale vada nelle tasche di un privato, che per altro ricopre una carica di amministratore locale molto vicino al governo di centrodestr regionale. Soldi spesi per opere a discapito di un servizio pubblico essenziale. Chiediamo quindi che si favorisca un finanziamento pubblico essenziale per la struttura dell’Asp di Paluzza, anche per l’importanza assistenziale e economica di questa, attività fondamentale sia a livello sociale che a livello economico per tutta la Val But.