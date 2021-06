La Politica e il Primario

A ben guardare c’è qualcosa che non convince nella vicenda del primario anestesista non vaccinato, ma comunque nominato perché, a parere del tecnico indicato dalla politica, ben preparato.

Si, dai. Il primario che sa cos’è anamnesi, diagnosi e terapia, sa anche che senza politica non sarebbe lì, forse . Teniamoci il forse perché i titoli son titoli ed è difficile discernere in questo mondo super acculturato su cosa sia merito o cosa sia paraculismo. Tant’è che soldi son soldi e tutto è fatto in piena regola: definita dalla Politica. Ahi primario...

Zihal