La realtà delle donne tra passato e presente”: le studentesse del liceo “G. Marinelli” di Udine delineano differenze e analogie

“Sotto il pelo dell’acqua. La realtà delle donne tra passato e presente” è il titolo del seminario a conclusione del ciclo “La memoria attiva. Come leggere il passato con sguardo rivolto al presente” organizzato dal gruppo scuola dell’ANPI Provinciale di Udine.

L’incontro – che si terrà sabato 13 dicembre alle 11.00, nella sala multimediale Tito Maniacco della biblioteca civica “Vincenzo. Joppi” di Udine – vedrà come relatrici d’eccezione tre studentesse della quinta N del Liceo Scientifico “G.Marinelli”: Ialissa Lucca, Valentina Perna e Michela Tollon.

L’idea alla base dell’iniziativa è che spesso gli “adulti” parlano dei giovani senza davvero conoscerli. L’appuntamento sarà l’occasione per sentire tre giovani ragazze parlare di donne. Le relatrici si metteranno in gioco, ci mostreranno chi sono, ci regaleranno le chiavi per comprendere il loro spessore. Ci aiuteranno a occuparci in modo più consapevole dei giovani. L’incontro è con ingresso libero.