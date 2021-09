La Regione risponde ad interrogazione Open Fvg sui problemi presenti alle linee telefoniche fisse e mobili nelle Valli del Natisone.

"Oggi in commissione lavori pubblici ho interrogato l'Assessore Pizzimenti su quali siano le azioni che la Regione intende intraprendere per ridurre i disagi che la bassissima qualità della rete fissa e mobile provoca nelle Valli del Natisone e più in generale nelle zone montane della nostra regione. La mancanza di un servizio adeguato compromette significativamente la qualità della vita in queste zone perché ormai la connessione digitale è indispensabile nei rapporti con i servizi pubblici e di welfare, nonché nelle attività economiche. L'Assessore mi ha risposto che, anche grazie a questa sollecitazione, ha ricevuto da OpenFiber - la società che ha l'appalto per i lavori - l'assicurazione che entro l'estate del 2022 tutti i centri abitati dei comuni avranno il collegamento a 30 Mbps e alcuni già entro 6 mesi. La notizia è positiva" ha dichiarato il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG. "Speriamo che non sia il solito annuncio!".