La riflessione di Furio Honsell sull’8 marzo

“L’otto marzo, Giornata internazionale dei Diritti delle Donne, si susseguiranno le dichiarazioni programmatiche, ma la parità di genere è ancora lontanissima, sia nel mondo sia in Italia, tanto che il Global Gender Gap Report stabilisce siano necessari ancora 131 anni per il raggiungimento della parità di genere, 169 per la parità economica. Un indicatore molto significativo è appunto la disparità economica e reddituale. Quasi il 60% delle donne ha una retribuzione inferiore al collega uomo a parità di ruolo, responsabilità e anzianità di servizio. La mancata parità economica è ciò che permette di fatto il controllo della donna e che perpetua la sua oppressione da parte del sistema patriarcale. I centri anti-violenza lo denunciano con chiarezza da tempo. In molti casi è soprattutto una motivazione economica quella che spinge la vittima a continuare a convivere con il carnefice. Fino a quando non si raggiungerà la parità economica vi saranno sempre disparità in termini di diritti. Stupisce inoltre la poca consapevolezza al riguardo rilevata da recenti sondaggi, dove emerge come per una parte della popolazione sia ritenuto poco importante il raggiungimento della parità tra i sessi per favorire la crescita generale del Paese.

Altri indicatori dimostrano poi che il numero dei figli, ad esempio, è direttamente proporzionale alla percentuale di occupazione femminile. Chi parla di inverno demografico dovrebbe rifletterci.

Ricordiamo inoltre che il 40% delle donne ha subito contatti fisici indesiderati o avances esplicite indesiderate sul posto di lavoro, e che la Direttiva europea sulla violenza di genere nella versione approvata il 6 febbraio dal Consiglio dell’Unione europea ha cassato l’art. 4 del testo originariamente proposto, riguardante il tema delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Come Open Sinistra FVG vogliamo esprimere il nostro sostegno alle centinaia di attiviste che da tutta Europa si raduneranno a Bruxelles l’8 marzo per manifestare di fronte al Parlamento europeo contro tale Direttiva, nella speranza che l’Unione Europea possa affrontare tale importante tema con spirito più innovativo.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.