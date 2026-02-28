La salute è un diritto costituzionale, lunedì assemblea cittadina a Udine
Lunedì prossimo 2 marzo 2026 alle ore 17.30 si terrà una Assemblea cittadina a cura del Coordinamento Udinese per la Salute e del Coordinamento Salute FVG. L’evento presso la Sala Scrosoppi, Ingresso Via Ellero, 3, Udine
Introduzione:
Angela Calabretta e Maria Angela Bertoni
Coordinamento Udinese per la Salute Pubblica
TAVOLA ROTONDA: I NODI IRRISOLTI DELLA SANITÀ TERRITORIALE UDINESE
Interventi delle Consigliere e dei Consiglieri regionali di opposizione: Maria Rosaria Capozzi, Manuela Celotti, Furio Honsell, Simona Liguori e Serena Pellegrino.
Interventi del Comune di Udine: il Consigliere Andrea Di Lenardo, la Consigliera Anna Paola Peratoner
Contributi: “Le liste di attesa” Andrea Traunero (FP-CGIL Udine). “Percorsi di cura per la popolazione anziana” Maria Marion (SPI-CGIL Udine)
Dibattito con interventi del pubblico