La salute è un diritto costituzionale, lunedì assemblea cittadina a Udine

di ·

Lunedì prossimo  2 marzo 2026 alle  ore 17.30 si terrà una Assemblea cittadina a cura del Coordinamento Udinese per la Salute e del Coordinamento Salute FVG. L’evento presso la Sala Scrosoppi, Ingresso Via Ellero, 3, Udine

Introduzione:
Angela Calabretta e Maria Angela Bertoni
Coordinamento Udinese per la Salute Pubblica

TAVOLA ROTONDA:  I NODI IRRISOLTI DELLA SANITÀ TERRITORIALE UDINESE

Interventi delle Consigliere e dei Consiglieri regionali di opposizione: Maria Rosaria Capozzi, Manuela Celotti, Furio Honsell, Simona Liguori e Serena Pellegrino.

Interventi del Comune di Udine: il Consigliere Andrea Di Lenardo, la Consigliera Anna Paola Peratoner

Contributi: “Le liste di attesa” Andrea Traunero (FP-CGIL Udine). “Percorsi di cura per la popolazione anziana” Maria Marion (SPI-CGIL Udine)

Dibattito con interventi del pubblico

 