La San Marco da Gradisca d’Isonzo al Coffee lab di ima per una masterclass sul caffé

L’azienda La San Marco, a 104 anni dalla sua nascita avvenuta a Udine nel 1920, continua nel suo impegno per la formazione altamente professionalizzante a beneficio degli addetti ai lavori del mondo del caffè di tutta Italia. Si è svolta ieri la prima delle 2 giornate di MasterClass esclusive presso il Coffee Lab di IMA, con sede nello stabilimento produttivo di IMA Petroncini, la società che da oltre 100 anni progetta e costruisce impianti completi per le torrefazioni. Durante la due giorni di MasterClass vengono ospitati i migliori torrefattori d’Italia per una full-immersion nel mondo del caffè. “La San Marco vuole promuovere la conoscenza come accesso a un’esperienza consapevole. In queste 2 giornate di approfondimenti interverranno caffesperti, professionisti del settore, e soprattutto coffee lover, per offrire la possibilità di approfondire le tendenze del caffè espresso nel nostro paese, le tecnologie di estrazione del caffè e di come personalizzare il flavore con i parametri di estrazione” dichiara il direttore generale de La San Marco Roberto Nocera, nominato lo scorso anno presidente nazionale di Ucimac, l’associazione che rappresenta i Costruttori Italiani di Macchine per Caffè Espresso ed Attrezzature per Bar.

L’evento formativo che si svolge all’interno del Coffee Lab di IMA, uno spazio unico nel suo genere dedicato al caffè a 360°, a partire dall’impianto pilota per processare e confezionare il caffè fino agli eventi formativi conosciuti come “Academy Days”, è anche l’occasione per La San Marco di presentare i suoi prodotti di punta, il cui valore è riconosciuto a livello mondiale. I docenti della MasterClass sono Mauro Illiano, giornalista eno-gastronomico, degustatore e redattore specializzato per l’Associazione Italiana Sommelier di Napoli; Andrej Godina, uno dei massimi caffesperti a livello internazionale con una vasta conoscenza acquisita anche grazie al PhD in scienza, tecnologia ed economia nell’industria del caffè conseguito all’università di Trieste; Francesco Costanzo, Brand Ambassador per La San Marco, professionista del settore che nel 2017 ha stabilito il record mondiale del maggior numero di caffè espressi estratti in un’ora estratte in 60 minuti. Al consolidato team si aggiunge, per questo appuntamento ferrarese, anche Maurizio Barbi, professionista di grande esperienza nel campo del caffè, con una carriera che si estende per 39 anni. Specializzato nella valutazione della qualità del caffè verde, nell’arte del blending di caffè e nell’uso delle attrezzature specialistiche, Barbi è anche formatore e giudice tecnico nel settore.Alla MastrerClass grande attenzione viene posta sullo specifico approfondimento relativo alla spiegazione di come, attraverso la regolazione dei profili di temperatura e di pressione nelle macchine de La San Marco, sia possibile personalizzare il risultato in tazzina di ogni miscela, mono-origine o specialty.

“Siamo entusiasti di aver organizzato insieme a La San Marco questo importante evento formativo dedicato al caffè espresso. In questo modo, la nostra competenza di produttori di tecnologie per la torrefazione e confezionamento del caffè, può unirsi con la parte finale della sua trasformazione, quella dell’estrazione in tazza. La nostra mission, da quando abbiamo inaugurato il Coffee Lab, rimane quella di porre il caffè al centro della scena in tutte le sue forme, per poter promuovere la cultura e le competenze specifiche sul caffè di qualità. La MasterClass è un altro importante appuntamento” dichiara Nicola Panzani, Amministratore Delegato di IMA Petrocini e Sales Director dell’IMA Coffee HUB.