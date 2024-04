I Giovani Imprenditori di Confcommercio Fvg venerdì a convegno a Villa Russiz

“Europa andata & ritorno – Imprese e persone: un’analisi sulle potenzialità del nostro territorio”. È il titolo del convegno promosso e organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori del Friuli Venezia Giulia di Confcommercio, venerdì 12 aprile a Villa Russiz, Capriva del Friuli, a partire dalle 17. «Un’occasione per confrontarci in una fase tanto delicata sullo scenario europeo, tra conflitti ormai di lungo corso ed elezioni imminenti», commenta il presidente regionale del gruppo Fabio Passon sottolineando la presenza del presidente europeo e di quello nazionale, «così da poter offrire ai presenti esperienze e punti di vista su scala globale».

Due i panel dell’evento. Si apre con gli interventi di Alberto Carvalho, presidente di Jeune, associazione europea che rappresenta oltre 1,6 milioni di giovani imprenditori al lavoro in venti nazioni, e di Matteo Musacci, presidente nazionale dei Giovani di Confcommercio, moderati proprio da Passon. Si prosegue con le esperienze dirette portate al tavolo, moderato dal vicedirettore del gruppo Nem Fabrizio Brancoli, da Francesca Bardelli Nonino, “The Grappa influencer”, Giorgio Medeossi, co-fondatore di Trenolab, Tiziano Godeas, presidente G.F.I. Alpe Adria, Federico Mariutti dell’Osteria Turlonia di Fiume Veneto e Simonit&Sirch – Vine Master Pruners Academy. «Eccellenze del territorio – evidenzia Passon – che operano in contesti internazionali».