La sanità pubblica è di tutti difendiamola! Mobilitazione domani a Tolmezzo

La sanità pubblica è di tutti difendiamola!, questo lo slogan della manifestazione che si terrà domani sabato 4 maggio alle ore 9.30 a Tolmezzo in Piazza XX Settembre. “Lamentarsi non basta è tempo di mobilitarci” si legge nel manifesto di convocazione della manifestazione che poi specifica le maggiori criticità: ● 200mila cittadini senza medico di base, ● guardie mediche chiuse, ● ospedali depotenziati e sotto organico, ● liste di attesa lunghissime per una visita, un esame, in intervento. Ad organizzare la mobilitazione i sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil, Coordinamento Salute Fvg, Comitato per la salute della montagna. Nekl corso dell’evento sono previsti interventi degli organizzatori ma anche dei lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica, di Fabrizio Barca e Massimo Florio del Forum Uguaglianze Diversità, campagna Salute bene comune.

https://fb.watch/rQglDuwxNv/