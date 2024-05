Pordenone, successo di pubblico ieri alla casa dello studente per il dibattito con l’ex ministro Fabrizio Barca

L’errore più grave sarebbe non agire e non sfruttare le tecnologie e le conoscenze di cui disponiamo per contrastare il cambiamento climatico e promuovere stili di vita sostenibili: proprio perché rimandare la transizione penalizza le stesse fasce fragili su cui gravano i costi dell’attuale modello di sviluppo, e dei tagli al welfare state». Lo ha spiegato a Pordenone, in un incontro affollatissimo, l’ex Ministro per la Coesione territoriale nel Governo Monti Fabrizio Barca, noto economista, e accademico, oggi coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità e promotore del libro “Quale Europa. Capire, discutere, scegliere”, edito Donzelli, focalizzato sulle politiche pubbliche e azioni collettive per ridurre le disuguaglianze e aumentare la giustizia sociale e ambientale. In anteprima per il Friuli Venezia Giulia, il libro è stato sfogliato nel pomeriggio di ieri – giovedì 2 maggio – nel corso di un incontro pubblico progettato anche come momento di dibattito intorno alle imminenti elezioni europee, che convocheranno alle urne, fra il 6 e il 9 giugno, oltre 359 milioni di elettori dei 27 Stati membri dell’Unione europea, chiamati a rinnovare il Parlamento Europeo. Un evento promosso a Pordenone da un vasto team di istituzioni civili e religiose – ACLI, Caritas Diocesana Concordia – Pordenone, IRSE Istituto Regionale Studi di Europei del FVG, MOVI FVG e Commissione Pastorale Sociale – impegnate offrire un’occasione d dialogo, confronto e discussione sui temi in arrivo. In dialogo con Daniele Morassut, responsabile Pastorale Sociale della Diocesi di Pordenone, Fabrizio Barca ha spiegato che l’Europa deve prendere consapevolezza del proprio ruolo fondamentale nelle questioni migratorie e affrontare lle questioni legate all’emergenza climatica e alle disuguaglianze che, diffondendosi, erodono il senso di comunità e la coesione sociale. L’incontro era tappa del tour nazionale promosso questa primavera dal Forum Disuguaglianze e Diversità 2024 per offrire gli strumenti utili a valutare i programmi in campo in vista delle euro consultazioni, una vera “bussola” per il monitoraggio civico in vista della prossima legislatura. Fabrizio Barca, come presidente del Comitato OCSE per le politiche territoriali e advisor della Commissione Europea, ha coordinato amministratori pubblici e studiosi nel disegno di metodi nuovi di intervento per i territori locali. Questa esperienza lo ha condotto a diventare Ministro per la Coesione territoriale nel Governo Monti. Ha insegnato in Università italiane e francesi ed è autore di molti saggi e volumi.

ph foto Gigi Cozzarin