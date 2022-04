La seconda tappa di Pasolini con Fondazione Treccani Cultura all’ateneo di Udine

Ti Leggo. Viaggio con Treccani nella poetica di Pasolini, il progetto della Fondazione Treccani Cultura dedicato a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita arriva a Udine in collaborazione con l’ateneo friulano, che ospiterà la seconda tappa dell’itinerario di cinque incontri in altrettante diverse città da Sud a Nord per indagare la poetica di Pasolini, attraverso cinque parole: lingua, classe operaia, diversità, massificazione, scuola. Dopo la prima tappa di Lecce sul tema della lingua e dei dialetti, il secondo incontro si svolgerà mercoledì 6 aprile alle 17 a palazzo Garzolini di Toppo Wassermann in via Gemona 92 a Udine, metterà al centro la questione della classe operaia e vedrà protagonisti Cristina Benussi, docente di letteratura italiana dell’Università di Trieste e Gian Mario Villalta, scrittore, poeta e saggista, moderati da Paolo Ferrari, docente di Storia contemporanea dell’università di Udine. Il ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione Treccani Cultura vuole riflettere sull’attualità del pensiero del grande scrittore, poeta, autore e regista cinematografico e teatrale, nel centenario della sua nascita (Bologna, 5 marzo 1922). Dopo questi due anni segnati dalla pandemia che ha colpito il mondo della scuola, della cultura e dello spettacolo, la Fondazione Treccani Cultura ritiene fondamentale restituire alla parola il ruolo di strumento privilegiato per esprimersi e prendere consapevolezza di sé. Attraverso la lettura ad alta voce, in particolare, il progetto intende ridare voce agli studenti e a tutti i giovani che hanno risentito di un periodo di distacco forzato dai luoghi di formazione e di aggregazione culturale. Il progetto è, infatti, destinato agli studenti delle scuole superiori e delle università. Nelle scuole verranno realizzati laboratori di lettura ad alta voce che avranno per oggetto poesie e testi tratti dalle opere di Pasolini. Gli incontri proseguiranno poi a La terza tappa sarà a Bologna sul tema della diversità, a Firenze, con un incontro riguardante la massificazione, per concludersi a Roma, al Parco letterario Pier Paolo Pasolini di Ostia, il 2 novembre, con un dialogo sulla parola “scuola”.