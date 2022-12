La storia della Safau e la dignità del lavoro, parole e immagini alla Cgil di Udine

Questo pomeriggio alle 17.30 nella sede della Cgil di Udine in Via Bassi, proiezione di un documentario sulla storica acciaieria Safau e tavola rotonda. La Safau come patrimonio della memoria, per il Friuli, per il sindacato, per il mondo del lavoro. È incentrato sulla storia del grande stabilimento siderurgico udinese il documentario “L’acciaio dentro. Vite, fatiche e sudore accanto al camino della Safau”, che verrà presentato domani, giovedì 1° dicembre, nella sede della Cgil di Udine, alla presenza degli autori, Andrea Marmai e Ivano Sebastianutti. La proiezione sarà preceduta un intervento di Emiliano Giareghi, segretario provinciale della Cgil, e seguita da un dibattito sul tema “La dignità del lavoro”, moderato dalla giornalista Giacomina Pellizzari, con la partecipazione di Gino Dorigo e Roberto Muradore, sindacalisti che vantano entrambi lunghi trascorsi nel settore metalmeccanico e nella Safau, e di Caterina Mazzanti, ricercatrice di Diritto del lavoro all’Università di Udine. Concluderà i lavori il segretario regionale della Cgil Villiam Pezzetta. L’appuntamento come accennato è fissato alle 17.30, con ingresso libero, nel limite della capienza della sala riunioni della Camera del Lavoro (viale Giobatta Bassi 36) , al suo primo incontro pubblico dopo la conclusione dei recenti lavori di rinnovamento della sede.