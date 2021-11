“La svolta green per i Comuni costieri del Friuli Venezia Giulia” convegno a Lignano

Presso la Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro si svolgerà oggi, l'evento "La svolta green per i Comuni costieri del Friuli Venezia Giulia". Si parlerà di resilienza come priorità del territorio per affrontare i cambiamenti climatici in atto. Nell’agenda politica delle amministrazioni locali, si legge nella nota di presentazione dell'evento, la resilienza del territorio costituisce una delle priorità più importanti da affrontare.

Il progetto RESPONSe - Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni dell’Adriatico - è un progetto Interreg Italia-Croazia. Il suo scopo è sostenere le comunità della costa adriatica nel monitorare i cambiamenti climatici in atto e nel programmare misure di adattamento agli impatti da essi generati. Il progetto mira in particolare a dotare i Comuni dell’area adriatica di una smart governance dei rischi collegati ai cambiamenti climatici per le agende politiche locali. La città di Lignano Sabbiadoro ha intrapreso questo percorso, diventando la città pilota per il Nord Italia nell’ambito del progetto RESPONSe, condividendo il percorso di elaborazione ed approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima - PAESC. L’evento è rivolto in primo luogo a enti locali e stakeholder della costa

adriatica, ma è aperto a tutti coloro i quali sono interessati ad affrontare i cambiamenti climatici sia dal punto di vista della mitigazione che da quello dell’adattamento. Iscrizione necessaria fino a esaurimento posti disponibili: https://forms.gle/UBPJMXhmCco42vkq7

Per l’accesso alla sala della Terrazza a Mare è necessario il Green Pass

Questo il programma:

14.15

Registrazione dei partecipanti

14.30

Apertura dei lavori

Luca Fanotto - Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro

Boris Dijust - Presidente di INFORMEST

14.40

Transizione energetica e climatica: opportunità di sviluppo per l’area costiera regionale

Ivan Curzolo - Direttore di INFORMEST

Matteo Mazzolini - Direttore di APE FVG

15.00

Scenari climatici per l’Alto Adriatico

Anna Lutman - Direttore Tecnico-Scientifico di ARPA FVG

15.15

Decidere oggi il proprio futuro: il PAESC di Lignano Sabbiadoro

Luca Fanotto e Cristina Driusso - Sindaco e Responsabile dell’ufficio urbanistica della Città di Lignano Sabbiadoro

15.40

La neutralità climatica nelle strategie politiche Regionali

Massimo Canali - Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

16.00

Dibattito

16:15

Chiusura dei lavori