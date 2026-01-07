Laboratori didattici gratuiti sulla biodiversità online by coop Curiosi di natura

Proposte didattiche gratuite sull’importanza della biodiversità, per la fascia d’età delle scuole elementari e medie: sono disponibili come materiali-guida (in italiano e sloveno) per insegnanti ed educatori, e liberamente scaricabili da web. Serviranno per realizzare in autonomia dei laboratori a tema, con attività pratiche per i ragazzi.

Progetto pluriennale su quaderni didattici, il tema del primo anno è “Il risveglio della primavera” e i suoi vari risvolti naturalistici.

La proposta è della cooperativa Curiosi di natura, nell’ambito del progetto sulla biodiversità “Quanto vale un petalo?”, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per le attività di divulgazione della cultura scientifica.

Il materiale didattico, accompagnato da un video-tutorial illustrativo, è disponibile sul sito web www.curiosidinatura.it (link diretto: www.curiosidinatura.it/didattica.htm), e sono possibili anche collegamenti e collaborazioni con i suoi curatori.

Altre informazioni sul sito web indicato e alla mail: curiosidinatura@gmail.com.

NOTE ILLUSTRATIVE

Il progetto “Quanto vale un petalo?”, della cooperativa Curiosi di natura, punta a far conoscere il valore della biodiversità e l’importanza di non perderla, per la salute dell’ambiente e la qualità della vita. Propone approfondimenti e attività per spingere ad osservare la natura, da quella vicino a casa e a scuola, e le varie forme della biodiversità, per capire le relazioni tra i viventi e l’importanza di ogni specie.

“Quanto vale un petalo?” è finanziato dalla Direzione Cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dei bandi per le manifestazioni per la diffusione della cultura scientifica.

All’interno del progetto – che comprende eventi, escursioni, video e audio tematici – è prevista una parte destinata alle scuole elementari e medie, con kit di materiali didattici per insegnanti, liberamente scaricabili dal web.

La proposta nasce dall’esperienza dei progetti di educazione ambientale che Curiosi di natura ha ideato e realizzato dal 2001 in poi con le scuole, dalle materne alle superiori, ma anche con famiglie e centri estivi.

Con il quaderno “Il risveglio di primavera”, che è il primo di una serie, Curiosi di natura ha trasformato alcuni dei suoi progetti in una forma che sia gestibile dall’insegnante in autonomia, anche utilizzando come luoghi di osservazione i giardini scolastici e i parchi pubblici. Infatti non sempre per le scuole è possibile organizzare gite d’istruzione sul territorio: da qui l’idea di rendere più accessibili alcuni temi, magari utilizzando come luoghi di osservazione gli spazi verdi più vicini alla propria realtà.

Curiosi di natura ha quindi realizzato dei testi scientifici per insegnanti ed educatori, in modo che questi possano disporre di materiali di approfondimento per le lezioni con gli studenti. E, a corredo dei testi, figurano dei materiali didattici, o esperimenti da realizzare con gli alunni.

Questi sono spesso in forma di gioco e di attività creative (come la costruzione di modellini di piante o animali, di tabelloni interattivi, giochi a quiz…), utili per comprendere e fissare meglio i concetti. Sono proposte basate sull’utilizzo di materiali poveri, economici e facilmente reperibili, e attività semplici da realizzare, per permettere a tutti di poter partecipare ed esprimere anche la propria creatività.

