L’Accademia Tiepolo ospita 120 professionisti cinesi per un weekend di formazione sul design

Sabato 13 Aprile inizierà all’Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine uno dei più grandi eventi di formazione sul mondo del design dedicato a professionisti stranieri mai realizzato in Italia. Nella due giorni dell’Italian Design Immersive Program, 120 designer cinesi parteciperanno a lezioni su caratteristiche e tendenze dell’approccio italiano al progetto. Responsabili di studi di architettura d’interni e titolari di negozi di arredo di fascia alta provenienti da tutta la Cina verranno coinvolti dai docenti dell’Accademia su temi legati all’interior e al product design, come prima tappa di un percorso introduttivo all’Italian Life Style e ai prodotti che lo caratterizzano che proseguirà con la visita al Salone del Mobile, che si aprirà la prossima settimana a Milano. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con L’iDeA Living Shanghai, società creata dall’architetto Edoardo Petri e dall’imprenditore Gavin Zhou, con l’obiettivo di diffondere la cultura italiana e il design italiano in Cina, attraverso l’introduzione e la vendita di molti brand del mondo dell’arredamento Made in Italy. La collaborazione tra L’idea Living e l’Accademia Tiepolo nasce con l’intento di far conoscere il design italiano e la cultura del bello che lo caratterizza ai professionisti cinesi. “E’ un orgoglio per la nostra Accademia essere stati scelti per realizzare questo importante progettò formativo. E’ un riconoscimento alla nostra vocazione di collegare il mondo economico con la creatività, valorizzando i profondi legami che abbiamo con le realtà produttive friulane – spiega Alberto Bonisoli, Presidente di Accademia Tiepolo-. Udine è un’importante porta verso l’Oriente e con questa iniziativa attiriamo in Friuli tanti potenziali clienti stranieri, provenienti da uno dei più dinamici mercati mondiali. Il design si conferma, ancora una volta, traino imprescindibile per il Made in Italy”. “Con questa operazione speriamo di iniziare e continuare una proficua collaborazione tra la nostra regione, le istituzioni e le aziende, che possa far conoscere all’estero la nostra meravigliosa terra e farne apprezzare le sue qualità nascoste tramite rapporti commerciali bilaterali e culturali”, aggiunge il Direttore dell’Accademia, Fausto Deganutti.

