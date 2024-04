Bruxelles: i giovani del Fvg promuovono Go!2025 con le Associazioni degli emigranti italiani

Si è tenuto ieri a Bruxelles il seminario “I giovani corregionali del Friuli Venezia Giulia promuovono Go!2025 con le Associazioni degli emigranti italiani a Bruxelles”, che ha visto l’Ente Friuli nel Mondo come capofila del progetto insieme alle altre associazioni dei corregionali all’estero.

L’evento si è tenuto nell’Ufficio di Collegamento della Regione Autonoma FVG a Bruxelles. I giovani corregionali in Europa si sono incontrati con i rappresentanti delle associazioni centrali dei corregionali (Pamela Rabaccio, vice presidente dell’Associazione Giuliani nel mondo, Gino Gregoris, presidente dell’Efasce, Lucio Anzolina per l’associazione La Clape e il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Loris Basso) con l’intervento del prof. Gian Pietro Zaccomer dell’Università degli Studi di Udine sul tema “Destinazioni geografiche e determinanti della scelta di espatriare: il ruolo dell’UE e dei suoi programmi di mobilità internazionale nel plasmare le intenzioni dei laureandi dell’Università di Udine”.

È seguito l’incontro con il COMITES di Bruxelles e i rappresentanti delle associazioni italiane locali.

A conclusione dei lavori del giorno, è stato presentato il Progetto “Turismo delle Radici” di Italea a cura della dr.ssa Alice Scarsini dell’APS “Ritorna, Ricorda, Radica FVG”.

Presenti alla giornata Elisabetta Dentanaro, vice presidente COMITES di Bruxelles, Gino Cormons, funzionario dell’ufficio FVG a Bruxelles, Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, Paolo Petiziol e Romina Kocina rispettivamente presidente e direttrice GECT GO e il presidente del Fogolâr Furlan di Bruxelles Daniele Moruzzi. L’evento ha goduto anche del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Fonte Aise