Questa mattina a Udine (ore 11.00) a palazzo d’Aronco presentazione della Relazione annuale del Garante delle persone private della libertà personale

Domani 11 aprile 2024 alle ore 11.00 presso il SALONE DEL POPOLO verrà presentata la RELAZIONE ANNUALE del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Udine. Intanto continua la bella pagina del digiuno a staffetta dal 24 febbraio al 25 aprile

La staffetta del digiuno per la dignità e la consapevolezza sta volgendo al termine; tante persone di enti e associazioni hanno aderito a questa iniziativa non di pura testimonianza ma ricca di proposte per rispondere al sovraffollamento, per rendere la detenzione fedele ai principi della Costituzione, per affermare dignità e autonomia e soprattutto per rendere effettivo il diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione e per ottenere una risposta rapida alle richieste puntuali all’assessorato regionale alla salute, politiche sociali e disabilità.

L’iniziativa lanciata il 23 febbraio sulle condizioni del carcere in Italia e a Udine, ha raccolto 60 partecipazioni secondo un calendario pubblicato sul sito del Comune di Udine che presenta anche le testimonianze e le motivazioni di chi ha dato la sua adesione nel Diario delle testimonianze.

L’iniziativa terminerà il 25 aprile 2024. Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Se sei interessato puoi partecipare inviando una mail a garante.detenuti@comune.udine.it