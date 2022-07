“Laguna History”: alla scoperta di Aquileia e della laguna di Grado e Marano by day e by night a bordo del battello Santa Maria

Un insolito modo per visitare il sito Unesco di Aquileia, spettacolare alla luce del giorno e irresistibile nel buio della notte, grazie all’illuminazione studiata per valorizzarlo. E’ la proposta del Battello Santa Maria, che con “Laguna History” vi porterà ad Aquileia come si faceva in un tempo ormai lontano: via mare, seguendo le antiche rotte dei patriarchi, che per quattro secoli plasmarono l’identità urbanistica, storica e culturale di questa città, uno dei tre più importanti siti archeologici del nord Italia, e del territorio circostante. Aquileia infatti è stata crocevia di popoli e culture, importante centro militare, commerciale e religioso dell’Impero Romano, potenza del Cristianesimo, città ambita da Venezia e coccolata dagli Asburgo. Sono due le declinazioni scelte da Capitan Nico, esperto navigatore e profondo conoscitore delle tradizioni lagunari, musicista e cuoco, per apprezzare al meglio questi territori tra terra e mare dove la storia ha lasciato impronte superbe e indelebili. Entrambe sono realizzate grazie alla collaborazione con il Consorzio Lignano Holiday, PromoturismoFVG e la Fondazione Aquileia. La prima, “Aquileia Post Meridiem”, consente di ammirare il sito archeologico alla luce del giorno (in programma giovedì 7-21-28 luglio; 4-11-18-25 agosto; 1-8 settembre); la seconda, “Aquileia by night”, di farsi affascinare dalle suggestioni di una visita notturna al sito (mercoledì 13-27 luglio, 10-24 agosto; 7 settembre). In entrambi i casi ci si muove a bordo del Battello Santa Maria, navigando in mezzo alla laguna tra casoni, valli da pesca e barene, per raggiungere Aquileia, accompagnati da racconti, musica, tradizioni di mare e specialità enogastronomiche locali. All’arrivo nella città patrimonio Unesco è prevista la visita guidata alla zona archeologica alla Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta, impreziosita dallo straordinario pavimento in mosaico e alla Domus di Tito Macro, una delle più vaste dimore di epoca romana tra quelle rinvenute nel Nord Italia. Nel caso di “Aquileia Post Meridiem” il programma prevede il ritrovo dei partecipanti al porto di Marano Lagunare con imbarco sul Battello S. Maria alle 13.30 e tappa alle 14 al Porto Darsena di Lignano Sabbiadoro (lato Sbarco dei pirati) per l’imbarco degli ospiti provenienti dalla cittadina balneare. L’arrivo ad Aquileia è intorno alle 15.45, seguito dall’incontro con la guida per la visita al sito. Alle 19.30 il ritrovo per l’imbarco sul Battello e la navigazione di rientro, nel corso del quale, al tramonto, è prevista una degustazione di vini presentati direttamente dai produttori della Strada del Vino e dei Sapori del Fvg, seguita da una frittura mista Mar&Laguna con pesce fresco proposto dalla cambusa di bordo del Capitano Nico. L’arrivo è previsto alle 21.30 a Lignano Sabbiadoro e alle 22 a Marano Lagunare. “Aquileia by night” invece prevede il ritrovo dei partecipanti con la guida al Molo Torpediniere di Grado alle 17.30 e l’imbarco sul Battello Santa Maria. Fino alle 20 si navigherà nella Laguna di Grado degustando i vini locali e cenando con la frittura mista di pesce tipica dell’Isola del Sole. Alle 20 l’arrivo ad Aquileia e la visita guidata notturna della Domus di Tito Macro, alle 21.45 la partenza da Aquileia per il rientro in navigazione, alle 22.30 l’arrivo a Grado. La prenotazione è obbligatoria entro le 16 del giorno antecedente la data del tour prescelto. Oltre a “Laguna History”, il Battello Santa Maria per l’estate 2022 propone anche il “Laguna beach&fishing” all’Isola delle Conchiglie (lunedì, martedì e mercoledì mattina) e “Tagliamento fiume d’Europa”, una gita in navigazione sul Tagliamento il venerdì pomeriggio. Tutte le informazioni su www.travelone.it (Tel.+39 0431 720428, Whatsapp +39 345 1440110, info@travelone.it) oppure chiamando o scrivendo al Capitano Nico (+39 339 6330288).