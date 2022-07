Open Sinistra FVG: sgomenti che in un assestamento solamente 42 milioni siano investiti per la transizione energetica e la tutela dell’ambiente.

Nota del Consigliere regionale Furio Hosell di Open Sinistra FVG : "Oggi in Commissione Ambiente del Consiglio Regionale è stato discusso l'assestamento di bilancio previsto per fine mese. Come Open Sinistra FVG siamo sgomenti che in un assestamento che supera abbondantemente il mezzo miliardo di risorse "libere" solamente 42 milioni siano investiti per la transizione energetica e la tutela dell'ambiente. E la posta più cospicua è quella che va in direzione diametralmente opposta, quella relativa al superbonus per la benzina agevolata, un contributo dato a pioggia senza misurare chi ne ha bisogno, ma solo premiando chi consuma di più. Tutto ciò è gravissimo. Il totale delle risorse a fine anno supererà i 50 milioni. Nelle norme non ci sono tentativi seri di monitorare e misurare l'andamento delle emissioni di CO2 equivalenti e un piano per abbatterle. Non c'è nemmeno il tentativo strategico di ridurre il consumo di combustibili fossili o l'efficientamento. Vengono elargite risorse per impianti fotovoltaici, ma senza piani strategici e ciò non permette di individuare obiettivi e misurare se sono raggiunti. La mancanza di strategia rende questa pioggerellina di risorse inutile a raggiungere obiettivi globali concreti. Siamo indignati."