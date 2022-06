L’Alberto…

Il pluriscrannato continua la sua trasparente lotta per la difesa della piccola Patria. Ora è davvero una discesa per le sue acute e storiche affermazioni. Dopo l’attacco alla solita ingordigia Triestina, se la prende con lo stato borbonico che impone procedure iper burocratiche per votare. È davvero un condottiero d’altri tempi, sempre pronto a combattere e sempre attento e vigile a ricordarci quanto siamo trattati male dagli occupanti italiani. È il nostro Alberto da Giussano!? Zihal