L’Alfabeto dei Giochi popolari, un viaggio alla scoperta di trenta giochi tradizionali friulani

A come Acuilòn, B come Bàle a mûr, C come Cavallina, e così via. Parliamo del libro L’Alfabeto dei Giochi popolari, con cui Diego Lavaroni ci accompagna in un viaggio alla scoperta di oltre trenta giochi tradizionali, raccolti attraverso un meticoloso lavoro di ricerca svolto nel territorio friulano. Realizzato a cura dell’Archivio Italiano dei Giochi, il Centro per la documentazione della cultura ludica istituito dal Comune di Udine, il volume sarà presentato giovedì 22 dicembre, alle 18, nella Sala Corgnali della Biblioteca Civica Joppi, in Riva Bartolini 5, a Udine. Si giocava con niente: bastava un filo e un bottone per costruire un fantastico frullino. Allargando e avvicinando ritmicamente le mani, il bottone girava velocemente, secondo l’abilità del manovratore. Un altro gioco popolare praticato a Udine era la corsa equestre del Palio, simile a quello che si svolge tuttora a Siena. Si teneva nell’odierna via Mercatovecchio; ce lo testimonia il sostegno del palo che indicava il traguardo che possiamo ancora scorgere nell’angolo con il vicolo Pulesi, conosciuto allora come Androne dal len dal Pâli. Ma le riscoperte sono moltissime. Alcune immagini che corredano il testo provengono dalla Collezione Ida Sello, uno straordinario giacimento di cultura ludica di grandissimo valore. Il libro sarà presentato da Gianpaolo Carbonetto. Ai partecipanti sarà distribuita una copia gratuita del volume.