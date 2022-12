La friulana MSG festeggia 10 anni con 15mln di pacchi consegnati nel 2022

In questo periodo dell’anno, con il sopraggiungere delle festività, le consegne di pacchi raggiungono il loro apice. Lo sa bene l’azienda friulana MSG, che proprio nel 2022 festeggia i suoi dieci anni, e lo fa con quasi 15 milioni di pacchi consegnati sul territorio nazionale ed estero. MSG, con sede a Campoformido, nasce nel 2012 con un obiettivo preciso: rispondere all’esigenza del mercato offrendo servizi integrati alle imprese. Il principale business consiste principalmente nella fornitura di servizi esterni di trasferimento, stoccaggio e trattamento dei beni. In pochi anni si consolida come uno dei più importanti operatori del Nord-Est nella fetta di mercato delle consegne a domicilio o, con termini più tecnici, “dell’ultimo miglio”. A partire dal 2017, il Gruppo MSG ha consegnato una media di 11 milioni di pacchi per anno. La vera svolta però è rappresentata dal 2022: infatti, si stima che quest’anno si possa raggiungere la cifra di circa 15 milioni di pacchi, con un aumento considerevole di 4 milioni. Attualmente opera con una flotta di 681 Automezzi, 21 piattaforme logistiche diffuse nel Nord Est Italia e 850 drivers ed è presente in Italia con ben 24 sedi, 17 nel Nord, 5 al Centro e 4 nel Sud e Isole. In 4 anni, la flotta si è quasi quadruplicata per sostenere l’importante percorso del Gruppo MSG, passando dai 180 mezzi del 2018, ai 680 attuali, con una crescita del + 370%. Complice anche l’aumento di clienti degni di nota, tra i quali troviamo Poltronesofà, Aia, Granarolo, Parmalat, Bartolini, GLS e, ultimo ma non meno importante, Amazon. “Siamo lieti di festeggiare l’importante traguardo dei dieci anni – commenta soddisfatto Elio Cecconi, amministratore delegato MSG – il nostro vantaggio competitivo è offrire servizi integrati alle imprese, individuare strategie innovative in grado di fornire flessibilità di lavoro, rapidità nelle risposte alle richieste del mercato puntando su affidabilità, celerità nelle consegne, puntualità e professionalità del personale. Il tutto, con una grande attenzione verso l’impatto ambientale. Contiamo di migliorare ancora, anno dopo anno, il nostro è un lavoro che – su strada come in azienda – non si ferma mai”. Il Gruppo ha portato avanti con successo un processo interno di riorganizzazione societaria, organizzativa e di governance implementando dei moderni ed efficienti sistemi informatici che hanno consentito il raggiungimento di elevati margini di redditività. Il risultato atteso è di passare dai 41 milioni di ricavi del 2020, a ben 77,8 milioni nel 2023.

PANORAMA SULLA LOGISTICA IN ITALIA

Gli ultimi anni sono stati molto positivi per il mercato italiano della Logistica. Lo scorso 16 novembre l’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano ha presentato i nuovi dati relativi alla logistica conto terzi nel territorio nazionale: secondo le stime raggiungerà quota 91,8 miliardi di euro a fine 2022 (+2,8% sull’anno precedente), dopo un 2020 in cui ha risentito meno di altri settori delle prime ondate Covid e un 2021 di forte ripresa dei volumi.