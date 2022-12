Arriva Udine presenta i nuovi bus urbani 100% elettrici. In servizio dal 9 gennaio sulla nuova linea circolare Centro Storico

Importanti novità nel parco mezzi di Arriva Udine: i nuovi bus urbani elettrici sono pronti a entrare in servizio. I veicoli, contraddistinti da una livrea speciale che li rende immediatamente riconoscibili, sono stati presentati oggi in piazza della Libertà a Udine da Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia e Presidente di Arriva Udine, e Aniello Semplice, amministratore delegato di Arriva Udine e TPL FVG.

La novità tanto attesa è realtà: i 3 nuovi bus urbani full electric, finanziati, grazie all’azione forte ed efficace della Regione FVG, attraverso i fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entreranno in servizio dopo le feste, a partire dal 9 gennaio, sulla nuova linea Circolare Centro Storico.

I bus di ultima generazione marchiati YUTONG (lunghezza 8,9 e larghezza 2,4 metri), offrono 52 posti, di cui 21 a sedere, oltre alla postazione per le persone con disabilità motoria.

Anche in questi nuovi veicoli che si aggiungono alla flotta AU, la sicurezza occupa una posizione centrale: i bus sono dotati di sistema di segnalazione pericolo collisione, sistema automatico di spegnimento degli incendi nei vani elettrici e batterie, telecamere interne ed esterne per la videosorveglianza di bordo. Trattandosi di veicoli estremamente silenziosi, è stato inoltre introdotto un sistema di sicurezza che genera rumore fino al raggiungimento dei 25 km/h.

Per il massimo comfort di viaggio, sono presenti: pedana e postazione per le persone con disabilità motoria in sedia a rotelle, sedili imbottiti in tessuto, Wi-Fi di bordo con connessione protetta, prese USB a disposizione dei passeggeri, monitor informativi bifacciali.

I nuovi bus consumano meno di un Kilowatt per chilometro – grazie ad un notevole recupero dell’energia in fase di frenata – e si ricaricano in modalità plug-in in circa 2 ore e mezza. Per la ricarica dei nuovi arrivati l’azienda ha acquistato n°2 colonnine singole da 100 kW. Le attività di ricarica sono previste dopo il rientro dei mezzi a partire dalle ore 21:00. Le eventuali operazioni di ricarica diurna utilizzeranno una parte dell’energia prodotta per autoconsumo dall’impianto fotovoltaico della sede di via del Partidor.

“Arriva Udine ha raccolto – insieme alle altre aziende del Consorzio TPL FVG – la sfida lanciata dalla Regione FVG, prima a definire un Piano strategico di rinnovo della flotta TPL per i prossimi 10 anni, poi a sviluppare azioni concrete tali da mettere a terra il più rapidamente possibile i progetti che via via si definiscono. In in questo contesto – afferma Aniello Semplice – si inquadrano i bus elettrici a zero emissioni che oggi mettiamo a servizio del territorio e che costituiscono una nuova tappa del percorso verso la decarbonizzazione in una città che è concretamente orientata a garantire ai cittadini una mobilità sostenibile, di qualità e tecnologicamente avanzata”.

“Questi importanti passi in termini di sostenibilità ambientale, sicurezza, tecnologie e investimenti in strutture di supporto – dichiara Angelo Costa, AD Arriva Italia – sono la dimostrazione di quanto stiamo lavorando per restituire valore a questo territorio. Il 2022 è stato un anno di crescita: le linee urbane 2, 3 e 4 di Udine sono state estese, arrivando a coprire zone non servite in precedenza, ed è ormai prossima l’attivazione della circolare Centro Storico, tutte novità che si concretizzano in una migliore esperienza di viaggio per l’intera comunità.

Arriva Udine punta a diventare la scelta migliore per la mobilità delle persone ponendosi, in un momento di difficoltà economica, come un’alternativa credibile rispetto alla mobilità privata, offrendo un servizio sempre efficiente, sicuro e più green: un obiettivo sempre più vicino grazie all’inserimento nella flotta di questi autobus elettrici, che si aggiungono ai veicoli extraurbani alimentati a gas naturale compresso recentemente introdotti”.

Dati tecnici dei nuovi bus elettrici:

Batterie LFP (LITIO – FERRO – FOSFATO) da 255 KW

Autonomia indicativa: 200 km

Ricarica rapida notturna con carica batterie da 100 KW

Dotazioni:

– Computer di bordo AVM per monitoraggio percorso

– Display indicatori di percorso a led bianchi

– Monitor informativi bifacciali interni

– Sistema di vocalizzazione prossima fermata

– Sistema di videosorveglianza

– Dispositivi conta passeggeri

– Dispositivi per persone con disabilità visive

– Prese USB a disposizione dei passeggeri

– WI-FI di bordo

– Rampa di accesso e postazione per disabili

– Sedili passeggeri imbottiti e rivestiti in tessuto

– Frenata rigenerativa (Il motore sincrono a magneti permanenti funziona in modalità generatore per caricare la batteria di potenza e realizzare il recupero e l’utilizzo dell’energia di frenatura)

–

– Dispositivo automatico di spegnimento degli incendi nei vani elettrici e batterie

– Dispositivo di telegestione dei consumi e della manutenzione da remoto

– Predisposizione per bigliettazione elettronica