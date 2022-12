Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Udine sono state discusse alcune proposte, presentate dal Pirone come capogruppo di Progetto Innovare

Presentate e discusse in Consiglio comunale a Udine alcune proposte di Progetto Innovare. In particolare è stato presentato da Federico Pirone un odg sul futuro della Fiera che prevedeva, tra l’altro, la creazione di una comunità energetica (per risparmiare sui costi delle bollette e produrre energia pulita, come sta avvenendo in altri enti fieristici) e di non trasferire funzioni e attività già presenti a Udine o che la città potrebbe ospitare (ad esempio la sede dell’Its del turismo). L’odg è stato bocciato dalla maggioranza. Approvata invece all’unanimità una mozione con cui si chiede che la città di Udine promuova il Patto educativo di comunità della città di Udine, da sottoscrivere con Azienda sanitaria, istituzioni scolastiche, Università ed enti del terzo settore per migliorare la qualità delle politiche educative.

Clicca per leggere i Pdf

ODG piano di razionalizzazione

Patto educativo di comunità città di Udine (2)