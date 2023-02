L’Angelo dei muri: Domani martedì 14 febbraio al Visionario ospite in sala il regista Lorenzo Bianchini

Continuano gli appuntamenti con il cinema targato FVG! Martedì 14 febbraio alle ore 20.00 il regista Lorenzo Bianchini sarà ospite al Visionario per presentare L’angelo dei muri, intensa favola nera, girata fra Trieste e San Vito al Torre e interpretata dal grandissimo Pierre Richard con la fotografia di Peter Zeitlinger. Trieste, oggi. Un vecchio palazzo, un vecchio appartamento. Pietro vive là, stancamente, finché la sua quotidianità regolare e solitaria non viene devastata da un’ordinanza di sfratto. L’anziano non vuole andarsene e mette a punto una strategia per continuare a vivere segretamente dentro casa: costruisce un muro in fondo al lungo corridoio dell’appartamento, un vero e proprio nascondiglio verticale dietro cui sparire.

Una grata per respirare, una fessura per simulare un lucernaio, qualche buco per studiare le mosse del nemico (il proprietario, i potenziali nuovi inquilini). Il timore di venire scoperto diventa un’ossessione e ogni cosa lo fa sentire minacciato: il sibilo del vento, un’ombra, uno scricchiolio. Poi, un giorno, “il nemico” arriva davvero: è una madre disperata che vuole garantire un tetto alla figlia. Come reagirà Pietro? Che forma prenderà la sua guerra?

L’angelo dei muri è stato prodotto dalla Tucker Film con Rai Cinema e MYmovies e realizzato con il sostegno di MiC, FVG Film Commission, Fondo per l’Audiovisivo del FVG e RE-ACT.