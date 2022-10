L’Associazione Bambino in Ospedale (Abio Udine)presenta il progetto eBook “I disegni dei piccoli artisti all’Hub vaccinale di Udine 2021-2022”

L’Associazione Bambino in Ospedale – ABIO UDINE ODV – ha sospeso ormai da due anni la sua attività all’interno della pediatria dell’ospedale di Udine a causa della pandemia, ma non per questo è rimasta ferma, ne tantomeno è calato il desiderio di trovare nuovi modi per portare il proprio contributo ai bambini. Uno dei progetti ha visto la presenza costante dell’associazione all’Hub vaccinale pediatrico dell’ente Fiera di Martignacco per stare al fianco dei bambini nella fase delicata della vaccinazione anti COVID. I volontari hanno cercato di rendere meno traumatica e più rassicurante l’esperienza del vaccino intrattenendo i piccoli con diverse attività e tra queste quella del disegno è stata sicuramente la più apprezzata! Intere pareti del padiglione del centro vaccinale sono state decorate coi loro capolavori, a riprova di come a poco a poco la serenità stesse tornando nei loro e nei nostri cuori nonostante l’effetto dirompente che la pandemia ha avuto nella vita di tutti noi.

Da qui è nata l’idea di dar voce a queste meravigliose creazioni e a quanto i bambini volessero comunicare tramite esse: i loro sogni e idee, ma anche le loro esigenze e la realtà stessa che li circonda in questo momento così delicato. Quei colori sono diventati parte di un progetto di libri digitali con l’intento di condividere quelle emozioni che solo la fantasia di un bambino sa regalare.

ABIO UDINE ODV è quindi lieta di presentare gli eBook intitolati “I disegni dei piccoli artisti all’Hub vaccinale di Udine 2021-2022”: centinaia di disegni sono stati pazientemente raccolti, fotografati, catalogati e infine elaborati facendo risaltare lo splendore delle creazioni che i bambini ci hanno regalato.

I volumi saranno rilasciati con cadenza mensile a partire dal prossimo Novembre; il link per la loro consultazione sarà pubblicato sul sito di ABIO UDINE ODV nella sezione News relativa al progetto oppure semplicemente visitando il sito https://issuu.com/abioudine.it.