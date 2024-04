L’attualità dei valori della Resistenza e la Costruzione: una conferenza all’Università della Terza Età di Udine

Venerdì 19 aprile, l’Università della Terza Età “Paolo Naliato” (Ute) e l’ANPI di Udine propogono un incontro aperto al pubblico, in occasione della festa della Liberazione dal nazifascismo. Si rifletterà insieme sui principi universali, per i quali il movimento resisteziale ha combattuto e che tramite i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione permeano la nostra odierna quotidianità di cittadini della Repubblica. L’iniziativa si svolgerà alle 17.00, nella sede dell’Ute, al civico 82 di via Piemonte, a Paderno. Interverranno Carlo Baldassi, componente della sezione ANPI “Città di Udine” – Fidalma Garosi Lizzero “Gianna”, che evidenzierà l’attualità dei valori della Resistenza, poi Dimitri Girotto, docente di diritto costituzionale all’Università di Udine parlerà di “Costituzione e partecipazione politica”. Saranno lette, inoltre, alcune lettere dei condannati a morte della Resistenza. L’incontro è con ingresso libero e gratuito.