Lavori nella stazione ferroviaria di Udine: «concludere al piu’ presto l’intervento d’installazione degli ascensori per le persone diversamente abili »

«Le persone con disabilità non possono più aspettare: dopo le importanti novità annunciate dell’assessore Pizzimenti sul nuovo contratto con Trenitalia, servono, con urgenza, risposte sull’opera infrastrutturale avviata nella stazione ferroviaria di Udine. L’intervento per l’installazione degli ascensori, che permetterebbero un accesso più sicuro e comodo alle persone diversamente abili, non è stato ancora concluso, a più di due anni dall’inizio dei lavori. Chiediamo che si mettano in campo tutte le azioni necessarie alla causa affinché la situazione si sblocchi al più presto». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, nell’annunciare un atto di sindacato ispettivo per conoscere della Giunta l’evoluzione della vicenda che coinvolge Rete ferroviaria italiana, società che gestisce i lavori nella stazione della città friulana.