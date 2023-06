Le Frecce Tricolori celebrano i 100 anni dell’Aeronautica Militare

Si terranno oggi e domani le celebrazioni dell’Aeronautica Militare italiana per i suoi 100 anni. La manifestazione principale si terrà a Roma, nell’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare, con una grande kermesse aperta a tutti con protagoniste le Frecce Tricolori. Una manifestazione che sarà anche coperta dalle telecamere della Rai. Le celebrazioni celebreranno il mondo del volo e dell’aeronautica dando la possibilità di provare simulatori ludici e ammirando tutte le componenti operative, tecniche e logistiche della Forza Armata dell’aria. Sarà possibile anche fare un tuffo nel passato nel “Campo 100” in cui si potrà rivivere tutta la storia dei suoi primi 100 anni dell’Aeronautica e assistere alla Mostra Statica dei velivoli che ne hanno fatto la storia. Fra questi il caccia TF-104G StarFighter con la sua speciale livrea celebrativa (l’aquila turrita) scelta per il jet della Starfighters Aerospac. I festeggiamenti coincidono con la Coppa Italia Droni e quindi si potrà assistere alle gare dei piccoli oggetti volanti. Sarà presente pure un’esposizione industriale del settore aerospaziale grazie alla presenza delle principali industrie del comparto Difesa e sarà data possibilità agli ospiti di partecipare ad una dimostrazione “off-road” su veicolo di tipo LINCE AM, su un circuito sterrato appositamente realizzato per l’occasione. Evento clou della festa alle ore 18.00 sarà però lo spettacolo acrobatico che sarà offerte dalle Frecce Tricolori.