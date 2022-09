Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. a Udine. Al Visionario secondo appuntamento con i film e i cortometraggi

Secondo appuntamento al Multisala Visionario di Udine, martedì 4 ottobre, con le proiezioni de “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I film della settimana internazionale della critica”, rassegna di successo realizzata grazie ad un accordo consolidato tra AGIS, ANEC e FICE delle Tre Venezie con gli Enti territoriali, le Regioni e le Province autonome. Il pubblico è atteso in sala alle 19.30 per assistere a “Pinned Into A Dress” (Francia, 2022, 20’) di Gianluca Matarrese e Guillaume Thomas, cortometraggio di apertura dalla settima edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica), selezione dedicata ad autori non ancora approdati al lungometraggio.

Cresciuto silenziosamente queer in una famiglia disastrata, Kurtis ha affrontato abusi, traumi e dipendenze, trovando nella bellezza una via di fuga. Ha creato il suo alter ego, Miss Fame, una delle drag super-model più iconiche del mondo. Una seduta di ipnosi ci porta a esplorarne il rapporto salvifico ma tortuoso con il dolore e con la bellezza. Subito a seguire arriverà “Queens (Malikates)” di Yasmine Benkiran (Marocco 2022, 83'), film di chiusura, fuori concorso, dell’edizione 2022 della Settimana della Critica. Casablanca, Marocco. Un trio di donne, con la polizia alle calcagna, intraprende una lunga fuga che le porta ad attraversare le aspre terre rosse e le valli fiorite dell’Atlante per raggiungere l’oceano Atlantico. Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Il calendario completo è disponibile sul sito www.agistriveneto.it e alla pagina Facebook @agis.trevenezie.