Le lotte per il lavoro in Carnia. Venerdì la presentazione del volume

Venerdì 16 luglio 2021 alle ore 18.00 presso la Piattaforma polivalente del Centro Turistico Sportivo Località Spin di Ovaro (UD) sarà presentato il volume LE LOTTE PER IL LAVORO IN CARNIA. Il caso della Cartiera di Ovaro di Giuseppe Gori, edito dall'Istituto friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Ortis (Presidente Ifsml), Lino Not (Sindaco di Ovaro) e Paolo Bearzi (Direttore R.D.M. Ovaro), interverranno Andrea Cafarelli (Università di Udine), Eugenio Del Piero (già Direttore Assindustria di Udine), Franco Fabris (già Sindaco di Ovaro), Giuseppe Gori (autore), Claudio Lorenzini (Associazione culturale Giorgio Ferigo).

Fra il febbraio 1983 e il marzo 1986 per Ovaro e la Carnia si ebbe una delle fasi più aspre per la salvaguardia del lavoro in montagna. Il principale insediamento industriale della vallata, la cartiera di Ovaro, stava conoscendo una crisi che sembrava irreversibile. L'intervento delle istituzioni, l'impegno di un imprenditore capace come Giovanni Dell'Aria Burani e, soprattutto, le capacità professionali dei lavoratori e il loro impegno diretto nella lotta, consentirono la ripartenza. La nuova Cartiera di Davar fu inaugurata il 14 aprile 1986. E' da allora che, pur con rinnovati assetti societari, prosegue la sua attività di produzione di cartoncino di qualità, garantendo occupazione alla vallata di Gorto e alla montagna friulana.

Ricostruendo quella particolare vicenda, il libro ripercorre la storia della Cartiera, iniziata ai primi decenni del Novecento con l’industria elettrica e proseguita dagli anni Trenta con l’arrivo di Anna Erker-Hocevar, l’imprenditrice alla guida del gruppo industriale fino agli anni Settanta, che ad Ovaro seppe sviluppare la produzione della carta grazie anche all’impegno del direttore Giovanni Michieli e, soprattutto, al lavoro di operai e impiegati capaci. Il caso della Cartiera, così come ricostruito nel volume di Gori, diviene un’opportunità per percorrere la storia dello sviluppo industriale della Carnia ed il ruolo che gli imprenditori, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali hanno svolto in questo processo.